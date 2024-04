A nova forma de lucrar com investimentos no mercado de imóveis comerciais

Um negócio imobiliário bastante difundido nos Estados Unidos e que vem ganhando força em terras brasileiras, fazendo muito sucesso entre os investidores, é o conceito de multifamily. Apesar de o nome sugerir moradias familiares, esse tipo de negócio foi montado para o mercado comercial. Explicando melhor, o multifamily é um complexo imobiliário com algumas unidades em um mesmo prédio, onde todas são voltadas para locação e estão unificadas por um único registro, ou seja, todas as unidades pertencem ao mesmo dono, seja pessoa física ou jurídica.

Esse tipo de configuração é muito comum nos Estados Unidos e faz parte do cotidiano dos investidores e bancos que trabalham esse nicho de mercado. A razão desse sucesso é a liquidez que esse tipo de produto possui e, claro, a rentabilidade recorrente do negócio.

De olho nessa oportunidade de mercado e em função da alta demanda por aluguel no país, varias empresas estão erguendo prédios voltados exclusivamente para locação e o proprietário ou uma administradora especializada se responsabiliza pela gestão dos imóveis, desde a manutenção a todos os valores recebidos e cobranças.

A vantagem de uma administração única permite ter muito mais controle no andamento do negócio. Ela permite também, mais possibilidade de oferecer serviços compartilhados para os locatários, reduzindo bastante o valor se fossem oferecidos de forma individual. Assim, o custo da arrumação do apartamento pode ser dividido entre algumas unidades, como em um hotel, deixando todos os custos trabalhistas e gerenciamento de pessoal com a administradora.

Continua após a publicidade

A conta também pode reduzir bastante não apenas para quem aluga, mas para quem desenvolve esse tipo de projeto. Uma vez que as unidades costumam ter plantas semelhantes, o investimento para o projeto de arquitetura e decoração pode ser facilmente replicado e, em função da escala, é possível anda conseguir uma boa negociação com a mão de obra na execução.

O multifamily, apesar de não ser muito comum no Brasil, não é bem uma novidade. Muitas incorporadoras e empresas investem no desenvolvimento de prédios com a finalidade de locação própria, seja residencial ou comercial. Uma dessas companhias é a paulista Vila 11, que opera 100% nesse segmento e tem hoje mais de 14 mil unidades alugadas e administradas pela própria companhia. O valor do pacote de locação que inclui condomínio, IPTU e aluguel do imóvel custa em média R$ 4.500,00 para apartamentos de um dormitório ou R$ 8.500,00 para plantas com dois dormitórios em bairros como Vila Mariana, Paraíso, Bela Vista e Jardins. As unidades são impecáveis e quem resolver morar em uma delas não vai se preocupar com nada, já que o imóvel pode ser entregue mobiliado e tem gestão própria que se responsabiliza por toda a manutenção.

Além da Vila 11, outras empresas estão erguendo prédios inteiros para lucrarem em cima das locações e dão a eles algumas configurações específicas, seja voltada para residências estudantis, moradia para idosos ou mesmo para executivos, alugando diretamente para empresas que têm grande fluxo de pessoal na cidade. Indiretamente, quem mais ajuda essas empresas é a taxa alta dos juros para o crédito imobiliário. Já que as taxas estão demorando a cair, dificultando o financiamento do imóvel próprio, as pessoas vêm preferindo seguir o caminho da locação até conseguir se organizar. Com isso, as empresas vão ganhando cada vez mais espaço, oferecendo opções de moradias já resolvidas para o mercado.