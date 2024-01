Valor gasto com compras pela internet no Brasil cresceu 10% em 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As compras pela internet somaram 185,7 bilhões de reais no Brasil em 2023, segundo um levantamento exclusivo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.

A ABComm destaca que o valor gasto no e-commerce foi 10% maior que o registrado no ano anterior. Foram registrados cerca de 395,11 milhões de pedidos, com ticket médio de 470 por cliente.

Os segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia, casa e decoração, moda e acessórios foram os principais do setor.

Representando mais de 60% dos clientes, as mulheres lideram as compras on-line, segundo o levantamento. Além disso, mais de 55% das transações pela internet foram feitas na região Sudeste.

A associação projeta que o valor movimentado com o comércio eletrônico pode superar 205 bilhões de reais em 2024.

“O e-commerce ganhou força durante a pandemia e segue se fortalecendo. As pessoas se sentem cada vez mais confiantes em comprar no ambiente on-line, o que favorece a ascensão do mercado virtual. Quem compra em sites e tem uma boa experiência, sempre volta. Isso gera impacto positivo para diversos segmentos”, avalia o presidente da ABComm, Mauricio Salvador.