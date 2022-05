TCU arquiva processo contra Caixa pela compra do banco Panamericano

O TCU arquivou um processo movido contra a Caixa pela compra, em 2009, de uma fatia do antigo Banco Panamericano. A Caixa Participações, braço de investimento do banco estatal, comprou 35,5% do capital do banco privado, que era propriedade do Grupo Silvio Santos, dono do SBT.

O negócio custou 740 milhões de reais na época e foi concretizado em três aportes. Havia a suspeita de que a Caixa teria tido prejuízo com a compra, mas a Segunda Câmara do TCU entendeu, em julgamento ocorrido nesta terça, que não foi o caso.

Um relatório preliminar apresentado ao tribunal de contas indicava prejuízos em relação aos aportes de capital da Caixa Participações na empresa em 2012 e 2014. A perda estimada era de 700 milhões de reais.

Os ministros do TCU não acolheram a tese do relatório por entenderem que a Caixa lucrou com o negócio, dado que em 2021 vendeu a sua participação no banco para o BTG Pactual por 3,7 bilhões de reais.