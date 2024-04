TCU abre investigação sobre distribuição de dividendos da Petrobras

O TCU acatou, nesta semana, um pedido do senador Ciro Nogueira e abriu uma investigação para apurar “a decisão de retenção da distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Petrobrás” durante o governo Lula.

Como estabelecem as normas do tribunal, as solicitações de integrantes do Congresso tramitam incondicionalmente na Corte e têm natureza urgente e tramitação preferencial.