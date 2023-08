Senado pede dados da Receita a Haddad para cálculos da reforma tributária

VEJA Mercado

O crescimento do país em debate e entrevista com Felipe Salles

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta terça-feira, 15. Os investidores monitoram os efeitos da crise que envolve a incorporadora chinesa Country Garden. O grupo suspendeu a negociação de títulos corporativos no país. Ainda na China, uma série de indicadores econômicos, como produção industrial e vendas do varejo, decepcionaram os investidores. No Brasil, a prévia do PIB acendeu o debate sobre o ritmo de crescimento econômico do país. O novo marco fiscal ainda não foi votado. No campo corporativo, o CEO da Eletrobras renunciou ao cargo, enquanto empresas como Magazine Luiza e JBS reportaram seus resultados trimestrais ao mercado. Diego Gimenes entrevista Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank.