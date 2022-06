Rodrigo Garcia vai a Lira para evitar perda bilionária de SP no ICMS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia foi até Arthur Lira nesta quarta com a missão de desarmar uma bomba orçamentária contra o estado. Fernando Bezerra, o relator da proposta, também estava na conversa.

Pelas contas do tucano, a proposta do governo sobre o ICMS tiraria 1,5 bilhão de reais da saúde paulista, caso o projeto de autoria do governo seja aprovado.

Pelas contas do governo paulista, a queda total na receita será de 15,3 bilhões de reais caso o projeto avance na Câmara e no Senado. A leitura é que com o corte na saúde o governo estadual teria que fechar 30 ambulatórios médicos de especialidades.

Garcia saiu da conversa considerado ter encontrado “uma luz no fim do túnel” na discussão, segundo um interlocutor do governo.