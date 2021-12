Rio reduz ICMS na conta de luz para mais pobres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Rio Claudio Castro sancionou na quarta o projeto de lei que reduz o percentual de ICMS cobrado na conta de luz das famílias pobres do estado.

O projeto baixa de 27% para 12% a alíquota do imposto cobrado sobre a tarifa de energia elétrica. Em razão da escassez hídrica, a conta de luz ficou mais cara no país inteiro e no Rio não é diferente.

A redução só valerá para famílias inscritas no programa de tarifas diferenciadas da Agência Nacional de Energia, a Aneel.