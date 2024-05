Quantos dias dura o vale-refeição do trabalhador brasileiro em 2024

Um levantamento feito pela Pluxee (ex-Sodexo) apontou que o vale-refeição do trabalhador brasileiro durou, em média, 11 dias, no primeiro trimestre deste ano, o mesmo período registrado em 2023.

Em 2022, o benefício durava 13 dias. O índice não foi realizado durante o isolamento social, em 2020 e 2021, mas foi de 18 dias em 2019.

Segundo o estudo, o gasto médio dos brasileiros que usam o benefício foi de 51,19 reais por transação no primeiro, entre janeiro e março.

“Pelo segundo ano consecutivo, vimos a inflação impactar na duração do vale-refeição, que manteve o patamar dos 11 dias. Essa constância é positiva, apesar do período ainda ser baixo”, avalia Antônio Alberto Aguiar, diretor executivo de Estabelecimentos da Pluxee.

Ainda de acordo com o levantamento, as transações realizadas com vale-alimentação registraram aumento de 9% no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os dados também apontaram que o valor facial médio dos benefícios voltados à refeição e alimentação no Brasil é de 480,48 reais.