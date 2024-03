Presidente da Petrobras é convidado para comissão do Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou há pouco um convite ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para responder sobre a interferência do governo na estatal e explicar a “política de retenção do pagamento dos dividendos”. O requerimento foi apresentado pelo senador Sergio Moro.

O senador se baseia em matérias divulgadas na imprensa sobre o papel do governo no “adiamento do pagamento de dividendos aos acionistas” e na alteração do valor de ações da estatal e perda bilionária de valor de mercado.

“Consta que o Senhor Jean Paul Prates, participou de reuniões em que a intenção do governo de fazer ingerências foram explícitas”, justifica Moro no pedido de comparecimento do chefe da estatal.