Piauí vai receber duas maiores usinas de hidrogênio verde do mundo

Com investimento de 200 bilhões de reais ao longo dos próximos anos, os dois maiores projetos de hidrogênio verde do mundo serão lançados amanhã no Piauí, na Zona de Processamento de Exportação do Estado, localizada em Parnaíba, a 340 quilômetros de Teresina.

As usinas das companhias europeias Green Energy Park e Solatio devem começar a ser construídas no fim do ano que vem. As obras devem gerar mais de 20.000 empregos, com a primeira etapa prevista para ser concluída em 2027 — e a última em 2035.

Considerado como fundamental para a neutralização do carbono, o hidrogênio verde poderá ser usado como combustível para carros e pontos de fornecimento de energia em geral. Entre as vantagens do Brasil para esse tipo de energia estão a abundância de sol, vento e água e a larga produção de energia eólica e solar.