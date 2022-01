Petroleiras cobram sabatinas de novos diretores da ANP

O setor petroleiro enviou um manifesto ao Senado e à Câmara cobrando a retomada das sabatinas de diretores da ANP, a agência brasileira de petróleo.

A agência reguladora funciona no modelo de direção colegiada, com cinco assentos. Atualmente, apenas dois diretores são titulares. Outros dois ocupam o cargo provisoriamente. O quinto assento está atualmente vago. Com quatro pessoas, há a chance de futuras deliberações da agência terminarem em empate.

Como no setor de petróleo os investimentos levam anos para começarem a dar retorno e os trabalhos de exploração e perfuração são demorados, qualquer entrave regulatório pode significar milhares de recursos perdidos.

O manifesto divulgado nesta quinta é assinado pelo IBP, entidade que reúne as principais produtoras de petróleo no país, e também por associações que representam as consumidoras de gás natural, como a Abividro, e associações e federações de indústrias com atuação no setor, como a Abimaq, a associação das indústrias de máquinas.

Leia aqui a íntegra do manifesto.