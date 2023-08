Petrobras aumenta preço de combustíveis para as distribuidoras

A Petrobras vai elevar o preço do litro da gasolina em 41 centavos e, do litro do diesel, em 78 centavos. A partir de amanhã, a gasolina custará 2,93 reais nas distribuidoras e o diesel, 3,80 reais. Os valores correspondem a um aumento de 16,2%, na gasolina e, de 25,8% do diesel.

Apesar do aumento, no acumulado do ano, a gasolina reduziu 15 centavos por litro. A redução no litro do diesel foi de 69 centavos.

Segundo a estatal, a nova política de preços permitiu que a Petrobras “mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos”.

A empresa, porém, diz ter chegado ao “limite da sua otimização operacional” e o aumento se fez necessário para o “reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras”.

Continua após a publicidade

Siga