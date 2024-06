Paulo Guedes debate democracia e liberdade em Madri

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em Madri, Paulo Guedes participou de um evento Fundación Internacional para a Libertad, do Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. O ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro foi um dos fundadores do braço brasileiro da fundação, que tem como objetivo discutir a democracia e liberdade, em diálogo entre as Américas e a Europa.

Nesta quarta, o economista debateu sobre os desafios da América Latina com personalidades como os ex-presidentes Felipe Calderón, do México, e Iván Duque, da Colômbia.