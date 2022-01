Os planos da Heineken para o interior de São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Heineken está de olho na concorrência e já estuda ampliar a fábrica do grupo em Araraquara, no interior do estado de São Paulo.

Na última terça, o presidente da companhia, Mauricio Giamellaro, se reuniu com o prefeito Edinho Silva (PT), o governador João Doria (PSDB) e os secretários Henrique Meirelles (Fazenda e Planejamento) e Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico).

Foi a primeira de uma série de conversas, previstas para serem retomadas em janeiro. Atualmente, a Heineken ocupa a vice-liderança do mercado cervejeiro no Brasil, atrás apenas da Ambev.

O movimento é estratégico. No final de novembro, a Hijos de Rivera, dona da concorrente Estrella Galicia, anunciou que vai investir 2 bilhões de reais na sua operação brasileira –o que inclui a construção de uma fábrica até 2023 em… Araraquara. Será a segunda planta da cervejaria em todo o mundo, e a primeira no Brasil.

Tanto a espanhola quanto a holandesa haviam considerado abrir unidades em Minas Gerais, mas a logística e o volumoso mercado consumidor de São Paulo parecem ter pesado na decisão.

No caso da dona da Estrella Galicia, foi cogitada a instalação de uma planta em Poços de Caldas em 2017, mas o negócio não vingou. Já a Heineken anunciou recentemente que desistiu de construir uma nova cervejaria em Pedro Leopoldo após questionamentos sobre a importância arqueológica da região. O grupo diz que vai anunciar em breve a futura cidade mineira que receberá a fábrica.