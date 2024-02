Os negócios de R$ 100 milhões da Vivo com startups

Em 2023, a Vivo realizou negócios com startups no valor total de 100 milhões de reais, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. O montante é a soma dos contratos que a companhia mantém com as empresas, como usuária de seus serviços ou como parceira comercial.

Dentre eles estão investimentos do Vivo Ventures na Conexa (plataforma de telemedicina) e na Digibee (integração de sistemas), que receberam aportes da empresa e passaram a ser suas fornecedoras.

A Vivo lançou ainda um consórcio de smartphones junto com o Klubi, vendendo aproximadamente 17 milhões de reais em cotas desde julho do ano passado.