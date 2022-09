Os destinos mais buscados por brasileiros em 2022, segundo a Decolar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Decolar acaba de divulgar um levantamento com os destinos mais procurados por brasileiros no segundo semestre de 2022 — e, com o fim cada vez mais cristalizado da pandemia, os dados mostram um cenário animador para o turismo.

Nas viagens domésticas, as cidades mais buscadas são Rio de Janeiro (RJ), seguido por Porto Alegre (RS) e Maceió (AL). Completam o ‘top cinco’ a badalada Porto Seguro (BA) e Salvador (BA).

A pesquisa mostra que o interesse dos brasileiros está voltada a regiões diversas do país. Na sequência da lista, figuram as cidades de Recife (PE), São Paulo (SP), Jericoacoara (CE), Goiânia (GO) e Florianópolis (SC).

Já quanto aos destinos internacionais, Buenos Aires, na Argentina, lidera o ranking. A desvalorização do peso em relação ao real — e o consequente maior poder de compra dos brasileiros — tem atraído fortemente o turismo a terras portenhas.

Compõem a lista, em ordem de preferência: Cancun (México), Santiago (Chile), Bariloche (Argentina), Punta Cana (República Dominicana), Paris (França), Miami (EUA), Roma (Itália), Montevidéu (Uruguai) e San Andrés (Colômbia).

“A procura de viagens para o segundo semestre está aquecida. Além dos meses de alta temporada, que são julho e dezembro, destacam-se também os embarques em agosto e setembro”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Aéreos da Decolar.

A plataforma oferece possibilidade de customização dos pacotes, com otimização dos preços em caso de compra de passagens e hospedagens juntas, por exemplo.

Outro atrativo é a flexibilidade de pagamento, com a opção de dividir a compra em até dois cartões ou pagamento por boleto parcelado, por meio da Koin.

Continua após a publicidade