O Estado de São Paulo bateu recorde no número de abertura de empresas com 283 mil constituições de janeiro a novembro deste ano. É o melhor desempenho do período registrado nos últimos 25 anos.

O levantamento é da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Jucesp, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo Tarcísio de Freitas.