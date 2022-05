O que Fábio Faria vai anunciar após reunião com Elon Musk

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, que está reunido neste momento com o empresário Elon Musk e o presidente Jair Bolsonaro em um hotel no interior de São Paulo, convocou entrevista coletiva para anunciar, no início da tarde, “ações do Governo Federal voltadas para o uso de tecnologia avançada para a preservação da floresta amazônica, com monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais”.

Segundo a pasta, o fundador da SpaceX veio ao Brasil, a convite de Faria, “para tratar com o governo sobre investimentos na região”.

O chefe do ministério também vai abordar “as ações da Anatel em relação aos marcos regulatórios da região Norte e os avanços dos projetos de conectividade para escolas e unidades de saúde em áreas rurais, comunidades indígenas e locais remotos”.

“A meta do ministério é conectar 100% das escolas até o final do ano e fazer com que a tecnologia ajude na preservação da floresta e no desenvolvimento da região”, informou o MCom.