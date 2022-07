O plano de Lula para a reforma tributária no Brasil

Giro VEJA - quinta, 28 de julho

Queda do preço nas bombas e desdobramentos da carta assinada por empresários e entidades são os destaques do dia

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova redução no preço da gasolina, a segunda em menos de dez dias. Segundo a companhia, o preço nas refinarias passará dos atuais R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro, a partir da próxima sexta-feira, uma diminuição de 3,88%. A notícia é boa para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que vem trabalhando para forçar uma diminuição do preço nas bombas, na esperança de evitar que o impacto no bolso do consumidor acabe atrapalhando os planos do presidente se reeleger.