O perfil dos compradores de leilões de imóveis em 2023, segundo pesquisa

Uma pesquisa realiza pela Zuk traçou o perfil de compradores em leilões on-line de imóveis em 2023, majoritariamente composto por pessoas físicas (86%, contra 14% de pessoas jurídicas), homens (78% contra 22% de mulheres) e consumidores de 30 a 50 anos de idade (69% do total).

Segundo o levantamento da empresa especializada em leilões, 36% dos compradores tinham de 30 a 40 anos e 33% de 41 e 50 anos. Outros 16% tinham de 51 a 60 anos e os 15% restantes, a partir de 61 anos.

As profissões com mais adeptos aos leilões foram as de empresários, advogados, engenheiros e comerciantes. geral, 78% são homens e 22% mulheres. Já o volume de vendas ficou concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

O estudo apontou ainda que 46% dos clientes são casados, 36% solteiros, 13% divorciados, 5% apresentam união estável e 1% viúvos.