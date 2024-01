O papel do chefe da CNI no plano industrial do governo Lula

O presidente da CNI, Ricardo Alban, tomou a frente do segmento em defesa do novo plano de política industrial, lançado na semana passada pelo governo Lula. Nos bastidores, ele tem convocado os industriais a apoiarem a Nova Indústria Brasil, com o argumento de que não se pode desperdiçar a oportunidade de ter a indústria brasileira como centro da estratégia de desenvolvimento do Brasil.

Alban assumiu o papel de principal articulador do campo empresarial em prol da nova política e tem manifestado seu apoio ao plano junto a dirigentes de federações estaduais das indústrias, associações setoriais e empresários de todos os setores. “Temos neste momento algo singular, que tanto reivindicamos: um Plano de Desenvolvimento Industrial”, escreveu Alban para um grupo de industriais.

“Definitivamente, temos hoje uma atenção para a indústria no Brasil. Não temos o direito de não aproveitar essa oportunidade e alavancarmos com efetividade e contribuições esse primeiro passo, que merece nosso total apoio (…) Esse é o nosso desafio: agregar, convergir e reverberar com total representatividade o apoio à nossa indústria”, acrescentou o presidente da CNI.