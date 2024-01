O inusitado item da NFL que vendeu US$ 3 milhões em 2023

Giro VEJA - 18 de janeiro

Mensagens indicam ligação de deputado do PL a atos golpistas, diz PGR

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga a tentativa de golpe, foi motivada por uma forte ligação entre o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy, do PL do Rio de Janeiro, alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela manhã, e Carlos Victor de Carvalho, apontado pela investigação da Polícia Federal como “uma liderança da extrema-direita” de Campos dos Goytacazes. A repercussão da operação da PF e o relatório do TCU que indica que o orçamento deste ano foi superestimado são destaques do Giro VEJA.