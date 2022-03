O ganho multimilionário da Ocyan após reestruturação de sistema de gestão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Ocyan, ex-Odebrecht Óleo e Gás, acaba de anunciar que a reestruturação do sistema de gestão da empresa na área de perfuração gerou ganhos de 200 milhões de dólares — cerca de 1,1 bilhão de reais — nos últimos cinco anos.

Como estratégia, foram implantados processos de certificação por empresas independentes — o que, segundo a companhia, permitiu o aumento no faturamento e a ampliação da competitividade, além de ter facilitado a obtenção e renovação de contratos.

De acordo com a companhia, o tempo que as sondas ficam em operação bateu recorde no último ano, passando de 87,6%, em 2017, para 99,8%, em agosto de 2021.

O mais recente selo conquistado foi a certificação API Q2, concedida ao conjunto de atividades da Unidade de Perfuração da Ocyan, em Macaé, no Rio de Janeiro. A norma estabelece requisitos para Sistema de Gestão da Qualidade com foco na excelência na prestação de serviços para o setor de petróleo e gás natural.

A implantação dos novos processos na empresa teve início em 2016. “Tivemos que superar desafios internos para mudar a cultura de gestão e uniformizar os processos de todas as áreas — de operação das sondas ao controle de dados” diz Heitor Gioppo, vice-presidente executivo da Unidade de Perfuração da Ocyan.