O efeito do preço das passagens aéreas nas alturas nas viagens da Buser

A Buser registrou um aumento de 8% na quantidade de passageiros transportados em dezembro do ano passado (quase 500.000 pessoas), na comparação com o mesmo mês de 2022 (cerca de 440.000 viajantes).

O crescimento é creditado pela startup ao preço das passagens aéreas nas alturas — as viagens de avião ficaram 47% mais caras em 2023, a maior alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo no ano, segundo o IBGE. Já as passagens interestaduais e intermunicipais de ônibus subiram 3,88% e 5,12%, respectivamente.

“Com os preços das passagens aéreas praticamente inviáveis para grande parte da população, principalmente na ponte-aérea, as viagens de ônibus por aplicativo acabam sendo uma saída para o brasileiro se deslocar gastando menos”, avalia Luiz Benício Rosa, diretor da Buser.

Para os primeiros dois meses de 2024, a expectativa é de 16% de aumento na procura por passagens, na comparação com o mesmo período do ano anterior.