O efeito do acidente de avião da Voepass em SP no setor de seguros

O setor de seguros no Brasil obteve lucro líquido de 3,1 bilhões de reais em agosto, uma queda de 19,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram cerca de 700 milhões de reais a menos, segundo levantamento do IRB+Inteligência, do ressegurador IRB(Re).

O acidente com o avião da Voepass em Vinhedo (SP), que matou 61 pessoas no dia 9 de agosto, foi uma das principais causas para este resultado. A taxa de sinistralidade na linha de negócio Aeronáuticos do segmento de seguros Danos e Responsabilidades saiu de 12,6% para 341,7% no mês do desastre aéreo.

No somatório dos oito primeiros meses do ano, o resultado do lucro líquido chegou a 23,8 bilhões de reais, um recuo de 2,7% com relação ao mesmo período de 2023.

Em agosto de 2024, as seguradoras pagaram 6,43 bilhões de reais em prêmio — 480 milhões a mais que no mesmo mês do ano passado.