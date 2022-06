Motor da campanha de Bolsonaro, agro nunca viu tantos bilhões de dólares

As exportações do agronegócio brasileiro somaram 15,11 bilhões de dólares em maio, uma alta de 14,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. O crescimento, segundo o governo, foi causado pela elevação nos preços médios de exportação dos produtos agropecuários brasileiros.

A participação relativa do setor nas exportações totais brasileiras alcançou 51% em maio. Nos cinco primeiros meses de 2022, as exportações brasileiras do agronegócio somaram 63,62 bilhões de dólares (+29,0%), valor histórico para o período. O recorde anterior para o período (de janeiro a maio) foi em 2021, quando as exportações registraram 49,33 bilhões de dólares.

De acordo com levantamento elaborado pela Secretaria de Comércio de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o volume de produtos exportados teve uma queda de 12,6% em maio, na comparação com maio de 2021.

A redução de volume exportado pode ser explicada em função, principalmente, da diminuição das exportações de soja em grão, que apresentaram queda de 4,3 milhões de toneladas em maio de 2022 frente a maio de 2021.