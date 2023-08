Ministra de Lula defende mais crédito para Norte e Nordeste

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participou nesta quarta de um evento em Brasília realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e defendeu o fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Com 5,1 trilhões em ativos, o SNF é uma rede de instituições financeiras públicas e privadas de todo o país que atuam regional e nacionalmente, financiando setores estratégicos da economia.

“O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que têm um Sistema Nacional de Fomento consolidado e regionalizado, com instituições espalhadas por todo o país”, afirmou a ministra, durante o 8º Fórum de Desenvolvimento.

Presidente da ABDE e também da Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pansera disse no evento que tem conversado com governadores dos estados do Norte e Nordeste para fortalecerem o SNF nas regiões.

“O Sul e Sudeste aprenderam muito bem a trabalhar o Sistema Nacional de Fomento. Temos uma parte do Brasil que precisa usar melhor e com mais presença esse sistema”, declarou.

O SNF é formado por 34 instituições públicas de desenvolvimento associadas à ABDE — entre elas bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, bancos comerciais estaduais, bancos cooperativos, além da Finep e do Sebrae — e responde por 96% do financiamento a municípios; 93% da carteira de crédito para o financiamento ao setor público; 86% de crédito para investimentos em infraestrutura; 81% do crédito rural brasileiro e 73% da carteira de crédito de financiamento com prazo superior a três anos.

