Mercado Livre vai aumentar em 200% frota de carros elétricos

Giro VEJA - quarta, 21 de setembro

Nova pesquisa Genial/Quaest e desdobramentos nas campanhas presidenciais são os destaques do dia

Com várias das últimas pesquisas de intenção consolidando a dianteira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumentaram nos últimos dias as pressões sobre a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Oficialmente, o discurso continua sendo o de descreditar os levantamentos que dão vantagem ao petista. Mas, nos bastidores, a campanha de reeleição do presidente age para tentar fazer frente a uma "onda Lula" na reta final da campanha do primeiro turno.