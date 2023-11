Marcopolo vende 26 ônibus para empresas da África do Sul

A unidade da África do Sul da Marcopolo, montadora brasileira de ônibus, vendeu em novembro 26 veículos do modelo Paradiso G7 para as empresas Intercape e Intercity Express — duas das principais operadoras rodoviárias do país africano.

“A África do Sul está em fase de retomada do transporte rodoviário e com o aumento dos preços das passagens aéreas, a população ampliou o deslocamento pelas estradas”, disse Renan Pesente, gerente-geral da Marcopolo South Africa.

“Em três trimestres, faturamos o equivalente ao ano de 2022 inteiro, o que reforça o crescimento da companhia no mercado sul-africano”, acrescentou.

Em nove meses, a companhia registrou a produção de 269 unidades, o que representa aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também ampliou em 65% a receita líquida na comparação com os nove primeiros meses de 2022.