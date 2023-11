Lula reúne presidentes de cinco bancos públicos no Planalto

O presidente Lula terá logo mais, às 9h, uma reunião no Palácio do Planalto com os chefes de cinco bancos públicos, com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad.

Foram convocados para o encontro os presidentes do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, do BNDES, Aloizio Mercadante, da Caixa Econômica Federal, (o indicado) Carlos Vieira, do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Lessa, e do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

A pauta da reunião não foi divulgada pelo Planalto.