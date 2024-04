Lula lança novo programa para mercado de crédito e renegociação de dívidas

O presidente Lula vai participar logo mais, às 10h, do lançamento de um programa que tem como objetivo reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil, batizado de “Acredita“. O evento vai acontecer no Palácio do Planalto.

Segundo o Planalto, o conjunto de iniciativas dará apoio ao empreendedorismo, por meio de novas medidas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios, para estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico.

Serão criadas novas linhas de crédito microempreendedores individuais e microempresas e o Procred, uma linha especial com taxas de juros competitivas voltada a MEIs e microempresas com faturamento de até 360.000 reais.

A medida provisória também vai instituir o Desenrola Pequenos Negócios, para renegociar de dívidas de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte.