Lula e Haddad devem conversar nesta quarta sobre alta do dólar

Chefe da Fazenda, Fernando Haddad terá uma reunião, às 16h30 desta quarta, com o presidente Lula para tratar de questões fiscais do governo e da alta do dólar. Nesta terça, o presidente reclamou novamente do Banco Central e disse, sem dar detalhes, que era preciso “fazer alguma coisa” sobre a questão cambial.

Também na terça, Haddad afirmou que aprimorar a comunicação sobre a autonomia do Banco Central e o cumprimento do arcabouço são as melhores medidas para frear a alta do dólar.

“Aqui na Fazenda estamos trabalhando numa agenda eminentemente fiscal com o presidente para apresentar para ele propostas para cumprimento do arcabouço em 24, 25 e 26”, disse.

A revisão de gastos, segundo Haddad, é trabalhada há dois meses em um esforço miniministerial com a Casa Civil, Planejamento e Gestão e Inovação. O ministro, porém, não quis se comprometer com nenhuma data para o anúncio de medidas.

Nesta terça-feira, o dólar fechou a 5 reais e 66 centavos, em uma alta de 0,22%. Na segunda-feira, a moeda terminou o dia em 5 reais e 65 centavos, até então, o maior patamar em dois anos e meio.