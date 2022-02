Itaú fecha 2021 com recorde bilionário em crédito imobiliário

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Itaú Unibanco fechou o ano de 2021 com recordes históricos no segmento imobiliário — foram mais de 45 bilhões de reais concedidos em crédito para financiamento de imóveis para clientes pessoa física.

O volume, diz o banco, representa um crescimento de cerca de 130% se comparado a 2020 — alta superior à do setor no mesmo período, de 75%, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.

O banco se consolidou na liderança entre as instituições privadas e encerrou o ano com mais de 27% de participação de mercado em crédito originado para aquisição de imóveis — um aumento de 7 pontos percentuais em relação a 2020.

“Todas essas conquistas são resultado de várias iniciativas com foco total no cliente. Entre elas, o avanço significativo na digitalização de nossos produtos e serviços, o suporte próximo de nossos consultores especializados, a prateleira completa de produtos que atendem a diferentes perfis e momentos de vida, além de nossos investimentos em comunicação e lançamento de soluções inovadoras”, diz Thales Ferreira Silva, diretor do Itaú Unibanco.