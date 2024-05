Itaú BBA vai promover agenda de negócios em Nova York na semana que vem

O Itaú BBA vai promover na semana que vem, entre os dias 13 e 16, mais uma edição da “Itaú Week“, em Nova York.

A programação incluirá o lançamento do “N100Y: Next 100 Years” — uma série de entrevistas com personalidades globais em formato de talk show — e a 17ª LatAm CEO Conference, evento que reunirá mais de 150 executivos e 500 investidores globais em reuniões individuais e almoços temáticos.

Também haverá uma reunião de companhias de tecnologia, a Tech Summit, e um momento voltado a lideranças femininas, o Woman Leaders.

O evento que abrirá a semana é inspirado no centenário do banco e vai reunir CEOs, acionistas e fundos na segunda-feira, passando a integrar a agenda anual de eventos do Itaú BBA. Já a LatAm CEO Conference acontecerá de terça a quinta, com o objetivo de conectar investidores às principais oportunidades de negócios na América Latina.

Participarão da programação o ex-jogador de futebol e empresário Ronaldo Nazário, o campeão mundial de surf Kelly Slater, o lutador de jiu-jítsu Rickson Gracie e o escritor James Kerr, autor do best-seller global “Legacy”, que revela os segredos simples do sucesso por trás de algumas das organizações empresariais, esportivas e militares de elite do mundo.

Em sua 4ª edição, o Tech Summit acontece na terça e é organizado em parceira com Valor, Snowflake e SoftBank Latin America Fund com apoio de Amazon Web Services (AWS), Machado Meyer Advogados e Wilson Sonsini.

Na quarta, o evento Woman Leaders terá como palestrante a atriz brasileira Alice Braga, que estrelou filmes como “Cidade de Deus” e “I Am Legend”.