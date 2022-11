Indústria de brinquedos cresce 8% impulsionada pelo Dia das Crianças

As duas semanas anteriores ao Dia das Crianças aumentaram o fluxo de venda em lojas especializadas e em lojas generalistas que vendem brinquedos. O consumo impulsionou a indústria do setor, aponta levantamento da NDP Group, especialista em dados do varejo. A pesquisa mostra que a produção, nas duas primeiras semanas de outubro deste ano, foi 8,3% maior do que a do mesmo período de 2021.

O aumento das vendas foi registrado tanto no comércio de rua quanto nas lojas digitais. As figurinhas do álbum da Copa do Mundo lideram a procura de presentes, seguido pela miniatura de carros, bonecas da Barbie e do Homem-Aranha.