Importações de painéis solares bate 1,4 bilhão de dólares

Surfando nos subsídios dados pelos órgãos públicos, como a redução no imposto de importação, o setor de painéis solares fechou o primeiro trimestre de 2022 com 1,4 bilhão de dólares em importações. Os dados são da Logcomex, empresa de soluções de big data e automação para o comércio exterior.

O resultado coloca o setor na quarta posição na lista dos produtos mais importados no período e representa um aumento de 931,8 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano anterior, uma alta de 193,12%. No primeiro trimestre de 2021, ele ocupava a 15ª posição no ranking.

“Como o governo zerou as alíquotas da importação, houve um crescimento na procura pelo produto, o que refletiu no aumento do valor da importação”, diz Helmuth Hofstatter, CEO da Logcomex. “Da mesma forma, há um aumento na busca por energias renováveis, como a solar, impulsionando o setor”.