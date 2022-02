Heineken anuncia investimento de R$ 320 milhões no interior de São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Grupo Heineken divulgou que pretende investir 320 milhões de reais no estado de São Paulo, o que inclui a modernização de quatro unidades do interior: Itu, Jacareí, Araraquara e Campos de Jordão. O anúncio foi feito nesta segunda ao lado do governador João Doria (PSDB).

O plano da cervejaria é reforçar a agenda de melhores práticas ambientais e sociais, apostando em energias renováveis e no crescimento de iniciativas sustentáveis das embalagens de vidro — a meta é que se atinja a marca de 100% de circularidade das garrafas em bares e restaurantes até 2025.

De acordo com a Heineken, a estimativa é que sejam gerados 400 empregos durante o período de implantação de obras nas fábricas, o que deve criar ao menos 13 600 postos de trabalho, indiretamente, na cadeia.

Com ações de apoio ao crescimento econômico da InvestSP, a empresa já investiu 1,7 bilhões de reais no estado de São Paulo nos últimos três anos.

“É mais investimento, mais empregos, mais renda, mais impostos e mais desenvolvimento. E o que eu destaco nesse momento, além dos investimentos, é o exemplo de sustentabilidade. É mais uma ação de investimento captado pelo governo de SP e sensibilizado pelos investimentos privados”, disse Doria.