Haddad vai discutir com a Febraban limite no Pix para pagamento de apostas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que vai discutir com a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, formas de limitar o pagamento de apostas online “para proteger as famílias”, entre elas um possível limite no valor que poderá ser usado por Pix nas chamadas “bets”.

“Essa questão dos meios de pagamento nós vamos discutir com a própria Febraban. Eu já falei com o presidente da Febraban [Isaac Sidney] por telefone, mas vou falar pessoalmente pra gente tomar uma decisão”, declarou.

Haddad também afirmou que nesta terça terá uma reunião sobre publicidade com o Conar (Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária) e a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão). “A gente entende que é urgente uma tomada de providências para evitar esse assédio televisivo, por meios de comunicação”, comentou.

Fora do ar

Ele lembrou ainda que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda vai emitir nesta terça a lista de bets que não pediram credenciamento à pasta e deverão ser tiradas do ar nos próximos dias.

“Quem não pediu credenciamento não vai poder operar desde já, vai ter dez dias… Esses dez dias é mais pro apostador do que pra casa de aposta, porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. Então, os dez dias é pra pessoa verificar se ele tem saldo e pedir a restituição. Mas, caso contrário, nos já tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo pra proteger a poupança do eventual apostador”, explicou.

“As que estão em credenciamento poderão permanecer em operação, atendendo à regulamentação da secretaria, e, caso não venham a ser credenciadas até o final do ano, ou não paguem a outorga, também sairão do ar”, complementou o ministro.

Bolsa Família

Questionado sobre a possível proibição do uso do cartão do Bolsa Família para pagar apostas, Haddad informou que terá uma reunião com o presidente Lula nesta quinta-feira para tratar do assunto, da qual também participarão os ministros do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, da Saúde, Nísia Trindade, e do Esporte, André Fufuca.

“Aí é uma decisão que não vai ser exclusiva da Fazenda, vai envolver os outros ministros também, porque é importante que eles se manifestem sobre isso”, apontou Haddad, acrescentando que eles também tratarão da questão da dependência psicológica com as apostas.

Indagado se a postura da Fazenda é pela proibição do uso do cartão, ele respondeu que “vamos ouvir” e que Lula está “inclinado a não permitir”. “Mas vai ouvir os ministros, tá bem?”, concluiu.