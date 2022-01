Governo dará visto de dois anos a ‘nômades digitais’

O Ministério da Justiça está em processo de criação de um novo modelo de visto de trabalho para cidadãos estrangeiros que queiram viver no país, focado especificamente na figura dos chamados “nômades digitais”.

Os nômades digitais fazem parte de uma nova geração de trabalhadores que tem emprego fixo fora seus países de residência. O posto é diferente do expatriado, que vive em um determinado país e trabalha para uma empresa estrangeira com atuação local.

Já no caso do nômade, o empregador pode não ter negócios no país em que o colaborador vive fisicamente. Um exemplo é o de um analista de tecnologia da informação estrangeiro que mora no Brasil e presta serviço para uma companhia sem presença no país. A pandemia e o avanço da tecnologia popularizaram esse tipo de trabalho remoto.

Para esses casos, o Brasil vai liberar um visto de moradia de até dois anos. Os interessados precisam comprovar, por meio de contrato de trabalho, vínculo com uma empresa estrangeira e a confirmação da atuação em modelo remoto. Além do seguro de saúde válido, os estrangeiros vão precisar comprovar que têm dinheiro para se manter no Brasil.