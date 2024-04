Governo cria selo para empresas que estimulam equidade de gênero e raça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Mulher decidiu criar um selo especial para estimular empresas a adotar políticas de equidade e participação das mulheres em suas rotinas corporativas.

A ação ocorre dentro do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. A ideia é angariar apoio junto a empresas com mais de 100 funcionários. Quem aderir pode obter o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, em reconhecimento a iniciativas do setor privado que promovam mais equidade mundo de trabalho.

Quase 200 empresas já participam do programa, com ações para adequar uniformes e equipamentos de proteção para as mulheres — normalmente eles são desenhados para os homens –, mecanismos de aceleração das promoções das mulheres e garantia da presença de mulheres negras nas peças publicitárias.