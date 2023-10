Atualizado em 20 out 2023, 15h43 - Publicado em 23 out 2023, 08h30

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, vai ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira para pedir incentivos ao Sul na reforma tributária.

Também estarão na reunião os governadores do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul.