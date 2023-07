Gerdau defende aprovação da reforma tributária: ‘chegou a hora’

Jorge Gerdau assinou um manifesto em apoio a reforma tributária. Ele se junta a economistas e outros empresários que acreditam na proposta e pedem celeridade para votação da PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, e deve ser votada nesta quinta-feira.

“O Brasil é um país rico em recursos naturais, mas os altos impostos e as políticas adotadas não contribuem para que esse fator seja um diferencial positivo para nossa economia”, disse o presidente do conselho do Movimento Brasil Competitivo.

“Chegou a hora de combatermos a cumulatividade em impostos federais, estaduais e municipais, precisamos aprovar o IVA, porque praticamente todos os países desenvolvidos adotaram esse sistema. O Brasil está atrasado e precisa avançar neste tema para ser competitivo perante a outras economias mundiais”, explicou Gerdau.

Ao todo, 67 nomes aderiram ao documento que reitera confiança de que a aprovação do texto terá efeito nos índices de competitividade e no crescimento econômico do país. O manifesto ressalta os efeitos positivos da proposta, inclusive, para reduzir as desigualdades sociais.

