Fenaprevi: 10,8 milhões de pessoas têm plano de previdência privada aberta

VEJA Mercado

Governo volta a mirar no Banco Central após desaceleração da economia

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam sem direção definida na manhã desta terça-feira, 18. Os investidores ainda digerem o crescimento econômico chinês abaixo do esperado enquanto aguardam a divulgação de novos dados da economia americana. No Brasil, o ministro Fernando Haddad responsabilizou a taxa de juros pelo desempenho do Ibc-Br, considerado a prévia do PIB, aquém das projeções para maio. O VEJA Mercado entrevista Magno Karl, diretor executivo do Livres.