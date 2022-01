Exportações do agro superam os 110 bilhões de dólares em 2021

Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostram que as exportações do agro superaram a barreira dos 110 bilhões de dólares em 2021. Os dados, ainda parciais, correspondem ao período de janeiro a novembro e representam um aumento de 18,4% na comparação com igual período de 2020.

A soja em grãos liderou a lista de produtos exportados em novembro, com participação de 15,8% do total e receita de 1,3 bilhão de dólares. O açúcar bruto foi o segundo item mais embarcado, com exportações no valor de 802,9 milhões de dólares.