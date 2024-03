Evento do Lide recebe Roberto Campos Neto na próxima semana

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será um dos participantes de um seminário sobre inovação promovido pelo Lide na sexta-feira da semana que vem, dia 5 de abril, em São Paulo.

O evento acontecerá na Casa Lide, na avenida Faria Lima, e também contará com a presença de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Isaac Sidney, presidente da Febraban, Carlos Gazaffi, CEO do Sem Parar, Patrick Burnett, presidente do Inovetech, Ming Xu, head da Tencent Latam, e Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos.