Estaleiro do Paraná tem salto de 50% nas exportações em 2023

Com salto de 50% nas exportações em 2023 e projeção de dobrar no próximo ano, o estaleiro nacional Triton Yachts, que já exporta para os Estados Unidos e Europa, acaba de chegar ao México com dois modelos de 38 pés e outro de 34 pés.

O crescimento de vendas de embarcações no Brasil em torno de 20% ao ano, segundo a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos, também é justificado pelo desenvolvimento dos estaleiros brasileiros que têm se tornado referência produtiva não apenas para consumidores locais, mas também ao exterior. Somente em exportações de barcos, o Brasil somou 150 milhões de dólares no ano.

Com uma gama de barcos de 25 a 52 pés, a empresa com quase 40 anos de história quer dobrar o número de embarcações exportadas em 2024.

“A procura do mercado internacional pelos nossos barcos segue em crescimento acelerado”, diz o diretor de marketing da Triton Yachts, Allan Cechelero.

Fora o México, cerca de 200 unidades da Triton Yachts já foram exportadas para países como Estados Unidos, Turquia, Espanha, Noruega, Holanda, Argentina e Itália. Nos Estados Unidos, a marca é vendida através da Hanover.

