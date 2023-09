Empresários brasileiros prospectam negócios em missão em Washington

A Amcham Brasil levou à capital americana uma comitiva de empresários para promover as relações do país com os Estados Unidos no comércio e investimentos, em especial, em meio ambiente, energia e infraestrutura.

Participam do grupo o presidente do Citi Brasil, Marcelo Marangon, e os CEOs da Bayer Latam CropScience, Maurício Rodrigues; Gerdau América do Norte, Chia Yuan Wang; Schneider Eletric, Rafael Segrera; Votorantim, João Schmidt; além do CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto.

“A missão levará a Washington uma proposta de agenda moderna e pragmática para impulsionar a relação bilateral”, comentou Abrão Neto.

“Entregaremos uma mensagem clara em nossos encontros com o governo, Congresso e setor privado norte-americanos: queremos transformar as nossas convergências e interesses comuns em resultados concretos”, acrescentou.

O CEO da entidade empresarial acredita que o mundo passa por transformações que podem ser encaradas, por Brasil e Estados Unidos, como uma “oportunidade para uma parceria mais ambiciosa”.

Continua após a publicidade

O grupo de executivos se reúne com autoridades do governo Biden dos Departamentos de Comércio, Estado, Energia e com o Enviado Presidencial Especial Para o Clima. Os empresários também têm agendas no Congresso americano e se encontram com a Embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, representantes do BID e do setor privado.

A transição para uma economia de baixo carbono, cooperação na área climática e energias limpas renováveis estão nas pautas. Assim como, propostas para fortalecer as cadeias bilaterais de fornecedores e acordos em economia digital, desenvolvimento sustentável e pequenas e médias empresas.

Publicidade