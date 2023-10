Empresa brasileira investe R$ 20 milhões nos Jogos Pan-Americanos do Chile

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 11 out 2023, 20h47 - Publicado em 12 out 2023, 18h01

Por Ramiro Brites

As tendas, arquibancadas, cenografia, elétrica, iluminação esportiva e pisos dos Jogos Pan-Americanos que iniciam em Santiago, no Chile, em 20 de outubro, foram construídos pela Fast Engenharia. A empresa brasileira investiu 20 milhões de reais e usou quase 2.000 toneladas em equipamentos.

“Com as estruturas móveis, cria-se a garantia de que não serão criadas áreas e arenas que deixarão de ser utilizadas na cidade após os eventos, os chamados ‘elefantes brancos’. Em geral, as estruturas móveis são utilizadas para centros de imprensa, alojamentos e arenas de esportes que sejam menos praticados no país-sede da competição”, afirmou a diretora-executiva da construtora, Tatiana Fasolari.

O histórico Estádio Nacional passa por reformas. Assim como o Coliseo Mario Reordón, que será sede do para-atletismo. Ao todo, 17 sedes passam por obras. Além da infraestrutura, Santiago investiu na recuperação de áreas verdes para receber os torcedores para o Pan-Americano.

Confira números das obras:

12.500 arquibancadas temporárias;

9.000 metros quadrados de tendas;

12.480 ml de cercas para delimitação de locais e controle de acessos;

71.795 mil de cabos para iluminação e transmissão;

405 geradores de diversas potências;

1.128 quadros de distribuição elétrica.

