Empresa brasileira de mercados de condomínio expande para os EUA

Giro VEJA - 20 de novembro

A vitória de Milei na Argentina e os túneis do Hamas

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta segunda-feira, 20, que vai levar adiante o plano de fechar o Banco Central do país e dolarizar a economia. O presidente Lula desejou sorte ao novo governo, sem citar Milei. A eleição argentina e os túneis do Hamas são os destaques do Giro VEJA.