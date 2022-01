Em 2021, Petrobras pediu registro de 118 novas patentes

Em apenas uma semana – e no último dia útil de 2021 – a Petrobras superou seu próprio recorde de depósitos de patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A companhia passou de 112 para 118 pedidos, com seis novas tecnologias sendo incluídas no instituto. A Petrobras é a empresa brasileira que mais mantém patentes ativas — são 1.067 no país e no exterior.

A maioria dos projetos relacionados aos 118 registros de patentes de 2021 foi desenvolvida para atender demandas de eficiência de exploração e produção, refino, gás e energia, renováveis e projetos de desenvolvimento sustentável, como descarbonização e redução de emissões.